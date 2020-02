Europa League, sedicesimi: Wolves, Bayer e Wolfsburg avanti, Sporting ai supplementari. I risultati

Alle ore 18,55 si sono disputate sette gare valide per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Rispetto ai match d’andata non ci sono state particolari sorprese eccezion fatta per lo Sporting Lisbona che ha ceduto 3-1 all’Istanbul B. e adesso si giocherà la qualificazione ai tempi supplementari. Pareggio a domicilio per la Roma di Fonseca che impatta 1-1 in casa del Gent e conquista il pass per gli ottavi di finale. Vittorie casalinghe per Basilea, Lask Linz ed Espanyol rispettivamente contro Apoel Nicosia, Az e Wolves, tre vittorie dal sapore diverso: se le prime due hanno ottenuto il pass, gli spagnoli hanno comunque salutato il torneo.

Il quadro completo delle gare delle 18,00, in evidenza le squadre qualificate.

Basilea-Apoel Nicosia 1-0

Espanyol-Wolverhampton 3-2

Gent-Roma 1-1

Istanbul B.-Sporting Lisbona 3-1 (supplementari)

Lask Linz-AZ 2-0

Malmoe-Wolfsburg 0-3

Porto-Bayer Leverkusen 1-3