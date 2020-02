Europa League, Roma-Gent: probabili formazioni e quote dei bookmakers

Ancora un paio d’ore e sarà Roma-Gent.

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, i giallorossi ripartono dai sedicesimi di finale di Europa League, con la gara che li metterà di fronte contro i belgi del Gent: la sfida, in programma alle ore 21.00 allo Stadio ‘Olimpico’, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Nonostante la Roma sia reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, che rendono lontano il quarto posto e l’ipotesi di ritorno in Champions League nella prossima stagione, le quote e i pronostici dei bookmakers puntano tutto sui padroni di casa. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.44, il segno X a 4.75 e infine il segno 2 a 7.00.

Tanti cambiamenti in vista per Paulo Fonseca che rivoluzionerà 5/11 della squadra che ha perso a Bergamo. Davanti a Pau Lopez la coppia di centrali sarà composta da Smalling e Mancini, mentre ai loro lati spazio a Santon e Kolarov. In mediana ci sarà il duo Veretout-Cristante, mentre Pellegrini agirà alle spalle diDzeko. Accanto a lui Mkhitaryan e Carles Peres, alla prima gara da titolare.

Per provare a battere la Roma, Thorup si affiderà ad un 4-3-1-2, con David, a quota 15 gol in stagione, in attacco. Al suo fianco agirà il giovane Niangbo, mentre dietro – sulla trequarti – ecco Bezus, che di reti ne ha realizzate sette. A centrocampo non mancherà il capitano e il miglior assist man della squadra Odjidja Ofoe, come pure Owusu e Marreh.

Di seguito, le probabili formazioni.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Peres, Pellegrini; Mkhitaryan; Dzeko

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Marreh, Owusu, Odjidja; Bezus; Niangbo, David.