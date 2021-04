Europa League, ritorno quarti di finale: l’Arsenal si prende la semifinale, Villarreal e Manchester Utd senza fatica

Turno di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Sorride la Roma di Paulo Fonseca che pareggia 1-1 all’Olimpico contro l’Ajax e si prende il pass per la semifinale, un gol di Dzeko ha pareggiato l’iniziale vantaggio olandese firmato Brobbey. Senza problemi il Villarreal che si sbarazza della Dinamo Zagabria (2-1) e si assicura un posto tra le prime quattro della competizione dopo l’1-o dell’andata, per gli spagnoli a segno nel primo tempo Alcacer e Moreno. Successo anche per il Manchester United che ha superato 2-0 il Granada che sommato al 2-0 del primo turno permette ai Red Devils di guadagnarsi le semifinali. Larga vittoria quella ottenuta dall’Arsenal che travolge 4-0 in trasferta lo Slavia Praga grazie alle reti di Pepè, Lacazette (2) e Saka.

SEMIFINALI

Roma-Manchester United

Arsenal-Villarreal