Europa League, Rio Ave-Milan: Pioli lancia Maldini dal 1′, i rossoneri si giocano la qualificazione

Alle ore 21,00 il Milan affronterà a Vila do Conde il Rio Ave nella sfida valida per il play-off di Europa League.

I rossoneri dovranno vedersela contro la compagine portoghese nel match che deciderà le sorti degli uomini di Pioli in Europa. Il tecnico toscano si proietta alla gara contro i lusitani in una situazione di emergenza offensiva essendo assenti in contemporanea sia Ibrahimovic che Rebic. Le formazioni ufficiali del match.

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Lopes, Mane; Moreira.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini.