Europa League, quattordici match in programma: Rangers prima squadra agli ottavi, Salisburgo-Eintracht rinviata

Nella serata odierna, tra le 19,00 e le 21.05, andranno in scena i match validi per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Le due italiane impegnate questa sera, Roma e Inter, dovranno gestire i rispettivi vantaggi conquistati nella gara d’andata rispettivamente in casa del Gent e tra le mura amiche contro il Ludogorets. Intanto c’è già una squadra che ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, parliamo dei Glasgow Rangers che hanno superato 1-0 in trasferta il Braga e festeggiato il passaggio del turno. Qualche minuti fa, invece, è arrivata la notizia che la sfida tra Salisburgo e Eintracht Francoforte, all’andata 4-1 per i tedeschi, è stata posticipata a venerdì 28 febbraio alle ore 18,00 a causa di forte raffiche di vento che hanno colpito la città austriaca.