Europa League, ottavi di finale: il Siviglia elimina la Roma, Bayer Leverkusen ai quarti contro l’Inter

Il Siviglia segna due gol ed elimina la Roma dall’Europa League.

Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: dopo la vittoria di ieri sera dell’Inter, anche i giallorossi erano alla ricerca di una vittoria per volare ai quarti di finale della competizione.

Partono fortissimo però i padroni di casa, che dominano per tutto il primo tempo. Al minuto 12 prima grande occasione per Koundé, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo sovrasta Ibanez e colpisce in pieno la traversa. Dopo 10 minuti, al 22′, gli spagnoli riescono meritatamente a portarsi in vantaggio: grande accelerazione di Reguillon, che entra in area di rigore aprendo in due la difesa giallorossa e calcia con il mancino trovando la rete dell’1 a 0, grazie anche alla grande complicità di Pau Lopez.

La Roma continua a sbagliare molto in fase di impostazione e subisce le offensive del Siviglia, che al 44′ riesce a trovare anche il raddoppio: grande ripartenza guidata da Ocampos, palla verso il centro dell’area per En-Nesyri che a porta spalancata non può sbagliare il tap-in, 2 a 0.

Nel secondo tempo i giallorossi provano a spingersi in avanti nel tentativo disperato di riaprire la gara, e vanno vicini alla rete della bandiera con Cristante, cui tiro viene però murato dall’intervento provvidenziale di Koundé. Sempre il difensore classe ’98 si rende protagonista al minuto 73: cross di Munir in direzione del calciatore francese che segna la rete del 3 a 0, ma il direttore di gara annulla il gol per posizione di fuorigioco.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Siviglia, che elimina la Roma di Paulo Fonseca e vola ai quarti di finale. Nell’altra gara del pomeriggio, il Bayer Leverkusen batte 1 a 0 il Rangers e passa al turno successivo dove affronterà l’Inter di Antonio Conte.