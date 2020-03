Europa League, ottavi di finale: il Manchester Utd travolge il Lask, il Basilea mette k.o. l’Eintracht

L’Europa League si è fermata a metà.

La UEFA ha deciso di far disputare le gare in programma questa sera valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione, eccezion fatta per le sfide di Inter e Roma che sono state rinviate. In un clima surreale come quello che si sta vivendo in questo momento nel mondo intero, si sono dunque disputate tre delle sei gare in programma mentre le altre andranno in scena alle ore 21.05.

Il Manchester United ha strapazzato gli austriaci del Lask Linz e conquistato virtualmente il pass per i quarti di finale, cinque marcatori diversi per i Red Devils che hanno ipotecato il passaggio del turno. Vittoria imponente anche quella ottenuta dal Basilea che ha superato con un netto 3-0 in trasferta l’Eintracht Francoforte, successo sofferto per il Basaksehir che ha avuto la meglio del Copenaghen per 1-0 grazie alla rete siglata da Visca su calcio di rigore a pochi minuti dal termine.

Basaksehir-Copenaghen 1-0

Eintracht Francoforte-Basilea 0-3

Lask Linz-Manchester United 0-5