Europa League, Milan-Celtic: Rebic in campo dal 1°, ancora out Leao e Ibrahimovic. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto a “San Siro” dove, questa sera, andrà in scena Milan Celtic: sfida valida per la 5^ giornata del Gruppo H di Europa League.

I rossoneri, dopo il pareggio contro il Lille, si rituffano nella realtà dell’Europa League. La squadra di Pioli, a caccia dei tre punti per avvicinare la qualificazione ai sedicesimi, scenderà in campo con il coltello tra i denti. Ancora assenti Ibra e Leao. Rebic in campo dal 1°.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli

CELTIC (4-2-3-1): Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon