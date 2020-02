Europa League, Ludogorets-Inter: quote dei bookmakers e probabili formazioni

Tutto pronto per Ludogorets-Inter.

Archiviate la brucianti sconfitte in campionato contro Napoli e Lazio, i nerazzurri ripartono dai sedicesimi di finale di Europa League, che li metteranno di fronte ai bulgari: la gara, in programma alle ore 18.55 presso la ‘Ludogorets Arena’ di Razgrad, sarà visibile in tv su Sky e in streaming su Sky Go.

Nonostante la squadra bulgara sia al primo posto nel campionato nazionale le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono comunque un vantaggio della formazione ospite. Il segno 1, infatti, è quotato a 4.75, il segno X a 3.70 e il segno 2 a 1.70.

Antonio Conte, che dovrà fare a meno di numerose pedine, si affida a ancora Padelli in porta. Linea difensiva totalmente inedita, con un ballottaggio fra Godin e De Vrij, con Ranocchia e D’Ambrosio. Sugli esterni a centrocampo Moses da una parte e Biraghi dall’altra, mentre al centro dovrebbe esserci Eriksen. Al suo fianco Borja Valero e Vecino. In avanti turno di riposo per Lukaku, accanto a Lautaro ci sarà infatti Sanchez.

Nessuna sorpresa clamorosa, invece, per Vrba, che proporrà il solito 4-2-3-1. Fra i pali Iliev, poi linea difensiva a quattro con Cicinho a destra, Terzier e Moti al centro e Nedyalkov a sinistra. A centrocampo mediana composta da Dyakov e Anicet, mentre ai lati di Marcelinho ecco Jorginho e Wanderson. In avanti il solo Keseru.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lautaro.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru.