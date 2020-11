Europa League, Lille-Milan: Rebic in campo dal 1°, spazio anche a Tonali e Hauge. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto, allo stadio ‘Pierre Mauroy‘ dove, questo pomeriggio, Lille e Milan si affronteranno nella gara valida per la 4^ giornata del Gruppo H di Europa League.

Dopo lo 0-3 subito all’andata lo scorso 5 novembre a “San Siro”, per i rossoneri, sarà fondamentale rialzare la testa per proseguire il proprio percorso europeo. In assenza di Ibrahimovic da centravanti gioca Rebic rifornito da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Dal 1° anche Tonali e Dalot.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

LILLE (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba; David, Yazici. All. Galtier

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli (in panchina Bonera)