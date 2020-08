Europa League, Inter-Getafe: Conte sceglie Lautaro, Bordalas si affida a Mata. Probabili formazioni e quote

L’Europa League entra nel vivo.

Concluso il lungo cammino nel campionato di Serie A, adesso ad attendere l’Inter ci sarà il Getafe. I nerazzurri si giocheranno proprio contro gli spagnoli l’accesso tramite gara secca ai quarti di finale della competizione europea. In quel di Gelsenkirchen la compagine guidata da Antonio Conte dovrebbe scendere in campo con lo stesso 11 che ha trionfato contro l’Atalanta, anche se non sono escluse possibili novità di formazione.

Secondo le principali agenzie di scommesse sportive i favoriti per passare questo ottavo di finale sarebbero proprio i padroni di casa, la quale vittoria si trova in lavagna a 1,80. Qualificazione degli spagnoli messa dunque in grande dubbio, addirittura a quota 5,00, visto anche come i milanesi hanno chiuso il loro campionato. Il pareggio nei tempi regolamentari è dato invece a 3,40, anche se entrambe le formazioni vorranno archiviare il discorso il prima possibile per evitare l’eventuale lotteria dei calci di rigore.

Nel match in programma alle ore 21:00 – in diretta esclusiva su Sky Sport – l’allenatore pugliese dovrebbe riproporre il tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare. Sulla linea mediana dovrebbe esserci Barella insieme a Brozovic e Gagliardini, escludendo inizialmente la presenza di Eriksen sulla trequarti. In difesa parte dietro nelle gerarchie Skriniar, con Godin che completerà il trio arretrato insieme a De Vrij e Bastoni.

Poche invece le novità per quanto riguarda la squadra di Bordalas: il Getafe dovrebbe presentarsi alla Veltins-Arena con il canonico 4-4-2 che lo ha contraddistinto in questa stagione, con la presenza di Nyom e Cucurella sugli esterni e quella di Mata e Molina nel reparto offensivo. Djené ed Etxeita metteranno apprensione al reparto offensivo nerazzurro, mentre sulla linea dei centrocampisti dovrebbero trovare posto Maksimovic e Arambarri.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, Bastoni, De Vrij, Young, Gagliardini, Brozovic, Barella, Candreva, Lukaku, Lautaro Martinez.

GETAFE (4-4-2): Soria, Oliveira, Djenè, Etxeita, Suarez, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella, Mata, Molina.