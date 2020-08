Europa League, Inter-Bayer Leverkusen: Conte conferma l’undici del Getafe. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Inter-Bayer Leverkusen.

I nerazzurri di Antonio Conte, dopo avere eliminato agli ottavi di Europa League il Getafe, sfideranno a partire dalle 21.00 i tedeschi, usciti trionfanti dal confronto contro i Rangers, per conquistare le semifinali. Chi avrà la meglio nella gara secca di questa sera sfiderà la vincente di Basilea-Shakhtar. Un’occasione unica per puntare all’ultimo trofeo a disposizione in questa travagliata stagione. Di seguito le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva. Allenatore: Antonio Conte.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 L. Bender, 5 S. Bender, 12 Tapsoba, 22 Sinkgraven; 25 Palacios, 15 Baumgartlinger; 29 Havertz, 10 Demirbay, 19 Diaby; 31 Volland. A disposizione: 28 Özcan, 36 Lomb, 4 Tah, 6 Dragovic, 9 Bailey, 11 Amiri, 13 Alario, 18 Wendell, 23 Weiser, 27 Wirtz, 38 Bellarabi. Allenatore: Peter Bosz.