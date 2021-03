Europa League, i sorteggi dei quarti di finale: la Roma pesca l’Ajax. Tutti gli accoppiamenti

Sorteggiati i quarti di finale di Europa League.

Dopo i sorteggi della Champions League, nel quartier generale della Uefa, a Nylon, si è svolto anche il sorteggio dei quarti di finale e del tabellone della fase finale di Europa League. Il sorteggio odierno fisserà anche gli accoppiamenti delle semifinali, assegnando a ciascun quarto un numero, da 1 a 4. Sono in totale otto le squadre rimaste in corsa per la finale di Danzica, che si disputerà il 26 maggio.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti:

QUARTI DI FINALE

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-Roma

Dinamo-Villareal