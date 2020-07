Europa League, i sorteggi dei quarti di finale: Inter o Getafe sfideranno Bayer Leverkusen o Rangers. E la Roma…

Sorteggiati i quarti di finale di Europa League.

Dopo i sorteggi della Champions League, nel quartier generale della Uefa, a Nylon, si è svolto anche il sorteggio dei quarti di finale e del tabellone della fase finale di Europa League. Prime partite il 5 e 6 agosto, poi via al tabellone con quarti previsto per il 10 e l’11, semifinali il 16 e 17 agosto e atto conclusivo in programma il 21. 16 in tutto le squadre coinvolte, tra cui due italiane: Inter e Roma.

Di seguito, tutti gli accoppiamenti:

Quarti di Finale

Partita 1: Wolfsburg/Shakhtar – Francorte/Basilea

Partita 2: Lask/Man. United – Basaksehir/Copenaghen

Partita 3: Inter/Getafe – Rangers/Leverkusen