Europa League, Granada-Napoli 2-0: sconfitta pesante per Gattuso, adesso servirà l’impresa

Gli azzurri si sono presentati alla sfida valida per i sedicesimi di finale di Europa League senza nove calciatori potenzialmente titolari e di conseguenza con un undici obbligato. I partenopei hanno subito la partenza arrembante della compagine spagnola che tra il 19′ e il 21′ ha realizzato le due reti che gli hanno permesso di portare a casa la gara proprio per 2-0. Ad aprire le marcature il gol di Yangel Herrera, bissato al 21′ dal compagno di squadra Robert Kenedy. Sconfitta più che amara per gli uomini di Rino Gattuso che adesso dovranno compiere una vera e propria impresa per centrare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione.