Europa League, Cluj-Roma: Fonseca sceglie Borja Majoral con Pellegrini a supporto. Le formazioni ufficiali

La Roma in casa del Cluj per assicurarsi un pass valido per i sedicesimi di finale di Europa League.

I giallorossi dovranno vedersela contro la compagine rumena che nello scorso turno hanno battuto agevolmente, di seguito le formazioni ufficiali.

CLUJ: (4-2-3-1): Baldagrean; Susic, Manea, Burca, Camora; Djokovic, Itu; Rondon, Pau, Pereira; Debeljuh

ROMA: (3-4-2-1) Pau Lopez; Spinazzola, Cristante, Jan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Perez; Borja Mayoral.