Europa League, AZ Alkmaar-Napoli: Mertens e Insigne a guidare l’attacco. Le formazioni ufficiali

Il Napoli per conquistare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League.

Gli azzurri in serata affronteranno in trasferta l’AZ di Alkmaar, ai partenopei serve una vittoria per non rischiare nulla e conquistare con un turno d’anticipo la qualificazione al prossimo turno. Le formazioni ufficiali del match.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Sugawara, Martins Indi, Hatzidiakos, Wijndal; De Wit, Koopmeiners, Midtsjo; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal. All. Slot

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso