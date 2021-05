Termina 0-0 la sfida tra l’Arsenal e il Villarreal.

All’Emirates i londinesi non sono riusciti ad avere la meglio degli spagnoli che nella gara d’andata si erano imposti per 2-1. Ennesima finale in carriera per Unai Emery che adesso si giocherà l’Europa League nel match contro il Manchester United che in serata ha perso 3-2 a Roma ma aveva ampiamente vinto per 6-2 in Inghilterra.