Bayern Leverkusen, Bender avverte i suoi: “Inter? Non c’è solo Lukaku. Ciascuno di noi…”

“Lukaku? L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa, non dipenderà solo da lui o da altri giocatori. Parliamo di giocatori d’ esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante. Dobbiamo affrontare la squadra, non il singolo giocatore”.

Sono le parole del capitano del Bayern Leverkusen Lars Bender che, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l’Inter, ha analizzato la prova che attenderà i suoi alla “Esprit Arena”.

“Ci aiutiamo sempre, ognuno di noi avrà il supporto dei compagni. Non si può parlare del singolo giocatore, dipenderà dalle situazioni”.