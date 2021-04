Ajax-Roma, casacche con colori troppo simili: pronte maglie speciali per il doppio confronto tra Lancieri e Capitolini

Sale l’attesa per Ajax-Roma.

E’ tutto pronto all’Amsterdam Arena dove, questa sera, Ajax e Roma si affronteranno nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un impegno importante per i giallorossi che, dopo un campionato ricco di alti e bassi, si giocheranno in Europa una buona fetta della stagione. Per l’occasione entrambe le compagini indosseranno due divise speciali, come annunciato tramite il profilo Twitter dei Lancieri: l’Ajax vestirà una casacca nera e oro, mentre la Roma una di colore beige con gli inserti giallorossi. Il motivo sarebbe da attribuire ai colori fin troppo simili dei due club, che avrebbero per questo scelto dei kit speciali per il doppio confronto.