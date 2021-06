Italia-Turchia, Florenzi: “Europeo? Niente è scontato, pronti a dare battaglia”

L’Italia scalda i motori in vista dell’inizio degli Europei. Manca sempre meno all’esordio degli azzurri all’Europeo. Ad attendere gli uomini di Mancini, tra poco più di 72 ore, ci sarà la Turchia di Senol Gunes. Un...

Manca sempre meno all'esordio degli azzurri all'Europeo. Ad attendere gli uomini di Mancini, tra poco più di 72 ore, ci sarà la Turchia di Senol Gunes. Un impegno, quello in programma tra tre giorni all'Olimpico, presentato dal terzino Alessandro Florenzi nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Sto benissimo. Ieri ci siamo presi un giorno in più ma non ci sono infortuni o altro. Queste notti sono diverse da cinque anni fa, però siamo e sono vogliosi. Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione. Tifosi? Sono sempre pochi per quanto siano 15-16mila in uno stadio da 80mila. Sarà però un'emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto, che mi ha visto crescere. Sarà una grande emozione, speriamo di fare una bella prestazione per iniziare bene. Siamo più arricchiti, di allenamenti, di conoscenza tra di noi. Da venerdì dobbiamo pensare a fare una grande gara, a dare tutto quel che abbiamo. Questo è un gruppo simile a cinque anni fa, secondo me c'è più qualità. Però tutto questo devi dimostrarlo, perché se esci al girone, hai fatto peggio del 2016. Adesso sta a noi dimostrare tutto".

Su Mbappé e la Francia"Hanno il giocatore più forte del torneo, sì. L'ho visto tutto l'anno. Sono i favoriti, lo dice il Mondiale vinto, però voglio dire una cosa: vincere non è scontato e non è facile. Soprattutto in una competizione dove fanno la differenza i dettagli: può esserlo un calcio d'angolo o una giocata. Ci sono altre Nazionali forti che possono insidiarla ma ci siamo anche noi. Sarà dura, ci sono tante squadre pronte a darsi battaglia, speriamo di fare un buon Europeo".

Sul PSG e su Donnarumma: "A Gigio nessuno deve dare consigli, la vita è la sua, il lavoro e le decisioni sono le sue. Sceglierà quello che penserà sia la cosa migliore per il suo futuro. Sul PSG posso dire che questo anno mi ha insegnato tante cose: sono entrato in uno spogliatoio di persone e personalità forti. Sono un giocatore migliore e so di essere un giocatore forte".

Sul prossimo impegno contro la Turchia:"Ha giocatori forti. Hanno tanti giocatori bravi: penso a Yilmaz che ha fatto una stagione purtroppo molto buona... Sono ben organizzati, abbiamo iniziato a studiarli. Sappiamo come fargli male, ci prepariamo ora per fare questa partita. Abbiamo tanta voglia di iniziare e di far bene".