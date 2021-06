Danimarca, Eriksen: “Euro2020? I tifosi saranno importanti, si vince con loro”

Il centrocampista dell'Inter e della Danimarca, Christian Eriksen, ha parlato in vista dell'inizio di Euro2020

Con l'approssimarsi dell'inizio di Euro2020, cresce l'attesa per la competizione per nazionali di calcio europee. Il prossimo 11 giugno si darà finalmente inizio alla manifestazione che vedrà l'Italia di Roberto Mancini affrontare la Turchia, nel primo match inaugurale di questa edizione degli Europei di calcio. Nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del portale danese "Berlingske", il centrocampista dell'Inter e della Danimarca, Christian Eriksen, ha parlato in vista dell'inizio della competizione. Di seguito le sue dichiarazioni, con un pensiero speciale verso la presenza di pubblico all'interno degli stadi che ospiteranno le gare in programma.