Belgio, Roberto Martinez: “De Bruyne sta migliorando. Siamo ottimisti”

Gli Europei si avvicinano.

VIDEO City-Chelsea, scontro Rudiger-De Bruyne: il belga lascia il campo in lacrime

Il Belgio si prepara ad essere una delle squadre favorite alla vittoria finale, con tantissimo talento a disposizione. Uno dei giocatori più attesi è indubbiamente Kevin De Bruyne, il fantasista del City è reduce da una brutta botta nel corso della finale di Champions League persa contro il Chelsea, che l’ha costretto ad abbandonare il campo anticipatamente.

La stella dei Citizens è uno dei giocatori più attesi dell’Europeo, con il commissario tecnico del Belgio che nella giornata odierna ha rilasciato delle dichiarazioni ottimistiche sul recupero di De Bruyne.

Roberto Martinez si è detto convinto che De Bruyne possa prendere parte all’Europeo fin da subito, anche se il suo programma personale ha subito delle variazioni: “Abbiamo modificato il programma di Kevin. Normalmente avrebbe avuto un periodo di riposo, ma ora dobbiamo dovuto rimodulare quei sette giorni in modo diverso. Ha bisogno di essere testato per vedere cosa poter fare. Quando ho parlato con Kevin, era ottimista. Siamo fortunati che non abbia avuto bisogno di un’operazione. Con un’operazione non avrebbe potuto partecipare agli Europei. Ora abbiamo la sensazione che sarà pronto”.