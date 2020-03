Viviano-Mediagol: “Portiere Italia agli Europei? Donnarumma top, ma Sirigu merita una chance. Tra Gollini, Perin e Meret…”

La Nazionale di Roberto Mancini ha segnato un solco di discontinuità con il passato ed innescato una virtuosa rivoluzione culturale sul piano calcistico. Al bando preconcetti, schemi e gerarchie precostituite, condotte tattiche sparagnine e speculative. L’Italia che ha incantato firmando un filotto di vittorie entusiasmante nel percorso di qualificazione ai campionati europei, è una formazione fresca, giovane, audace e brillante. Spazio ai giovani talenti di prospettiva che rappresentano il futuro del nostro movimento calcistico, liberi di esprimersi e crescere sul campo sotto l’ala protettiva dei senatori imprescindibili in seno al gruppo azzurro. Individualità di assoluto livello esaltante nell’ambito di un impianto di gioco definito e tangibile, animato da una mentalità vincente volta ad imporre le proprie qualità sull’avversario di turno. Un lavoro profondo e di notevole levatura quello fin qui svolto dall’attuale commissario tecnico azzurro. In tema di portieri, in relazione alla eccellente caratura degli interpreti nel ruolo, Roberto Mancini può certamente dormire sonni tranquilli. Imbarazzo della scelta tra i pali in vista dell’Europeo, posticipato al 2021 per l’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, per il selezionatore dell’Italia, come conferma l’ex Inter, Sampdoria e Fiorentina, Emiliano Viviano, nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

“Gerarchia dei portieri nell’Italia di Mancini in vista di Euro 2021? Secondo me per la disputa della competizione saranno convocati certamente Donnarumma e Sirigu. Gianluigi potrebbe tranquillamente diventare il portiere più forte del mondo, ha davvero tutti i requisiti per riuscirci. Ovviamente, per le sue straordinarie qualità e la Nazionale ci sta puntando, però, d’altro canto, sarebbe giusto anche far giocare Salvatore che sta tenendo il ritmo sul piano di continuità e livello di rendimento. Io e Sirigu siamo amici da molto tempo ed una persona meravigliosa, non ha mai cambiato modo di essere. Mi piacerebbe quindi che questa opportunità venisse data anche a lui, però, è normale virare su Donnarumma che è un prospetto di enorme potenziale anche per ragioni anagrafiche oltre che tecniche. Per quanto riguarda il ruolo di terzo portiere: tra Cragno, Meret, Gollini, Perin è una bella lotta. Sarà Mancini a decidere e lo farà in virtù del bene del gruppo, del percorso tecnico-agonistico e del rendimento dei singoli interpreti in stagione per cui, al momento, vedo favorito Gollini”.