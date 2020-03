UEFA, Ceferin su emergenza Coronavirus: “Euro 2020? Si tratta di una cosa seria, ecco il nostro piano”

La piaga Coronavirus ha allertato l’intero mondo del calcio.

La propagazione del virus che in principio ha avuto il suo sfogo maggiore nella regione di Wuhan in Cina si è poi inoltrato soprattutto nel nord Italia dove al momento si contano migliaia di casi di contagio. Nel frattempo il governo ha messo in atto diverse decisioni concernenti le strutture pubbliche chiudendo scuole e università, oltre a modificare lo svolgimento degli eventi sportivi che si potranno disputare solo a porte chiuse. Questo Decreto varato dal governo si verificherà per la prima volta già da questo weekend, cresce la preoccupazione in tutte Europa in vista di Euro 2020. Il presidente dell’UEFA, Alexander Ceferin, ai microfoni di Sky Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Si tratta di una cosa seria, ovviamente. Dobbiamo metterla in cima alle nostre priorità e dobbiamo affrontarla seriamente, perché ci sono molti eventi in gioco. Sono ottimista e credo che le cose saranno sotto controllo in vista dell’Europeo. Non sono preoccupato, è uno scenario lontano. Siamo tranquilli e sicuri, per ora è tutto sotto controllo. Andrà tutto come previsto”.