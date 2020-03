Rinvio Euro 2020, Agnelli: “La decisione di oggi dimostra l’unità di tutti. Adesso abbiamo solo un obiettivo”

La parola ad Andrea Agnelli.

Il numero uno della Juventus, intervenuto ai microfoni dell’Eca(European Club Association), di cui è presidente, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla posticipazione di Euro 2020, competizione che avrà luogo, secondo quanto deciso nella giornata odierna dalla Uefa, dopo la riunione tenuta con la stessa Eca, leghe e FIFpro, il prossimo anno. Decisione presa per permettere la conclusione dei principali campionati europei, momentaneamente fermi a causa dell’emergenza Coronavirus: “L’Europa sta affrontando la sfida più grande di questa generazione, che impatta a tutti i livelli sulla società, incluso il calcio. La sfida al nostro gioco è massiccia e come leader abbiamo la responsabilità di fare tutto quello che possiamo per proteggerlo ne lungo periodo, mitigando l’effetto del virus. La decisione di oggi testimonia l’unità e la collaborazione di tutti i partecipanti al gioco del calcio, nell’impegnarsi in un processo decisionale che ha gli interessi del calcio al primo posto. L’obiettivo ora sarà trovare soluzioni per concludere la stagione 2019-2020 nella maniera più pratica possibile, e di assicurare che il calcio, come la società, ritorni il più presto possible alla sua naturale forma e al suo ritmo“.

