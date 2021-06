Olanda, Cillessen escluso. Il portiere: “Ci saranno ripercussioni”

Le parole del portiere del Valencia, Jasper Cillessen, sull'esclusione dalla lista dei convocati in vista degli Europei

Escluso dai convocati dell' Olanda per Euro 2020 dopo essere risultato positivo al Covid-19 e sostituto dal l'estremo difensore dell'AZ Marco Bizot, Cillessen rompe il silenzio. Ai microfoni del 'Telegraaf', l'estremo difensore del Valencia, non nasconde il suo rammarico per la scelta presa dal ct de Boer.

e mi sarei unito subito al gruppo se il risultato del mio test rapido fosse stato negativo, così come quello del successivo test PCR. Se necessario, mi sarei unito al gruppo solo dopo il ritiro. Davvero non ho idea di cosa sia successo.

La cosa dolorosa risiede principalmente nel fatto che non me l'aspettavo. Quando sono stati comunicati i convocati per gli Europei, ero ancora il primo portiere. Poi non ho sentito nient'altro. Fino a quando il ct non mi ha chiamato martedì. È ancora più ironico".