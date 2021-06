Francia, Pogba ci crede: “Siamo fortissimi. Campioni? Dipende da noi”

L’Europeo prenderà il via venerdì prossimo con la sfida inaugurale tra Italia e Turchia. VIDEO Francia, Deschamps rincuora Benzema: “Rigore? È stata solo sfortuna” Una competizione continentale che si prospetta molto interessante, con...

Una competizione continentale che si prospetta molto interessante, con tante squadre che hanno le qualità per contendersi il trofeo fino alla fine. La squadra più attesa è probabilmente la Francia , che vanta giocatori di straordinaria caratura ed è la compagine campione del mondo in carica. Uno dei leader dei transalpini è senza dubbio Paul Pogba , che nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Eurosport ha detto la sua sulle ambizioni della rappresentativa guidata da Didier Deschamps .

L'attuale centrocampista del Manchester United sa perfettamente che la rosa della Francia è una delle più complete, ma bisognerà comunque dare il massimo per arrivare fino in fondo: "Abbiamo una squadra da Play Station, ma rimarrà una squadra da Play Station se non vinciamo un trofeo. È bello vedere una rosa così, ma dovremo essere all’altezza delle aspettative in campo”.