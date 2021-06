Francia-Germania, Griezmann sicuro: “Siamo i favoriti dell’Europeo”

Le parole dell'attaccante francese del Barcellona a pochi giorni dall'esordio all'Europeo

"Noi favoriti? Credo di sì, sia per la prima partita che per l'intero Europeo. Siamo i favoriti. Ma bisogna mantenere la calma, lavorare bene, essere consapevoli che sarà una competizione dura. Se mostreremo buona solidità difensiva e buona attitudine offensiva potremo segnare presto alla prima sfida. Benzema? Sono stato sorpreso dal suo ritorno in nazionale, ma anche felice. È Karim (Benzema ndr), un grande attaccante, può solo aiutarci. Non può che essere un vantaggio averlo con noi. Con lui si può giocare facilmente, sta a noi farlo rendere al meglio rapidamente".