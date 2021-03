Euro 2021, “Non ci saranno gare senza tifosi”: il piano di Ceferin

Aleksander Ceferin non ha dubbi.

Gli Europei si avvicinano e continuano a circolare voci circa la possibilità di riaprire gli stadi al pubblico. A tal proposito, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, si è mostrato deciso ed intransigente riguardo la quaestio che attanaglia gli addetti ai lavori ormai da diverso tempo. La data d’inizio dell’11 giugno 2021 potrebbe dunque coincidere con il ritorno dei fan negli stadi e pertanto, nel corso di una lunga intervista rilasciata a SkySport, Ceferin si è così espresso circa la nota questione.

“Stiamo lavorando a diversi scenari, ma l’unica garanzia che possiamo dare è che l’opzione di giocare qualsiasi partita di Euro 2020 in uno stadio vuoto è fuori discussione. Ogni città dovrà garantire che ci saranno tifosi sugli spalti durante le loro partite. Lo scenario ideale è giocare il torneo nelle 12 sedi originali, ma se ciò non sarà possibile si andrà avanti in 10 o 11 paesi. Dipenderà dalla possibilità di soddisfare le condizioni richieste”.

La UEFA, con a capo il suo presidente, si è dunque espressa in modo chiaro ed inequivocabile. Ed effettivamente alcune Nazioni stanno già iniziando a muovere i primi passi per l’accoglienza degli Europei: la Federcalcio olandese, ad esempio, permetterà a 5000 tifosi risultati negativi al Covid di assistere a Olanda-Lettonia, partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022. Sembra dunque chiaro lo scenario che potrebbe verificarsi qualora una Nazione dovesse aver difficoltà a rispettare le richieste della UEFA per cause di forza maggiore. A tal proposito, il premier inglese, Boris Johnson, ha già fatto presente che l’Inghilterra potrebbe essere pronta ad ospitare più partite di quelle che, attualmente, sarebbero previste. Seguiranno aggiornamenti..