Euro 2020, Spagna sospiro di sollievo: buone notizie per Luis Enrique. I dettagli

Dopo l'ultimo ciclo di tamponi effettuato dall'Uefa nessun altro positivo al coronavirus riscontrato nella Spagna di Luis Enrique

Nessun altro positivo al Covid-19 nella Spagna. Dopo l'ultima tornata di tamponi effettuata stamattina dall'UEFA, i calciatori convocati ed i componenti dello staff sono risultati tutti negativi, a riportarlo è il quotidiano sportivo iberico AS. C'era grande attesa per l'esito, in virtù delle recenti positività riscontrate di Sergio Busquets e Diego Llorente nei giorni scorsi. Luis Enrique può tirare un sospiro di sollievo: niente focolaio, nessun'altra defezione. La UEFA effettuerà altri test a tutte le nazionali domenica prossima ma chiaramente, come avvenuto nei campionati, gli staff medici delle varie selezioni ne effettueranno altri privati nel frattempo.