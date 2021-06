Costacurta: “La Turchia squadra interessante. Malinovski giocatore totale”

La stagione di calcio ha visto da poco concludersi i campionati nazionali, ma tra poco meno di una settimana si accenderanno i riflettori sull’Europeo. Italia, Mancini e quel rimpianto: “Se tornassi indietro non rifiuterei Usa ’94”...

Italia, Mancini e quel rimpianto: “Se tornassi indietro non rifiuterei Usa ’94”

L' Italia di Roberto Mancini è tornata a far divertire gli appassionati, dopo la mancata partecipazione al mondiale russo del 2018. Gli azzurri scenderanno in campo nella gara inaugurale contro la Turchia , venerdì 11 giugno alle ore 20:45. Sulla squadra turca e sul rendimento stagionale di Ruslan Malinovsky è intervenuto il noto opinionista di Sky Sport Alessandro Costacurta .

L'ex difensore del Milan è convinto che la Turchia abbia individualità importanti, mentre su Malinovski sottolinea come sia cresciuto col passare delle giornate: "Malinovskyi, l'ucraino dell'Atalanta, che ha finito la stagione in crescendo. Al contrario Calhanoglu non ha fatto bene nella seconda parte di campionato col Milan, ma potrebbe ritrovarsi con la Turchia, nazionale pericolosa".