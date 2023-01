Empoli, Bajrami ai saluti: il Sassuolo chiude il colpo per il trequartista albanese

L’intesa tra Empoli e Sassuolo per il trasferimento di Nedim Bajrami alla corte di Alessio Dionisi era già stata trovata da tempo, secondo quanto riportato da Sky Sport. Nelle ultime ore è finalmente giunta la fumata bianca: trattativa sbloccata con Bajrami che è virtualmente un nuovo giocatore del club neroverde. Trasferimento a titolo definitivo per il cartellino del centrocampista classe 1999, che lascia gli azzurri dopo due stagioni e mezzo al costo di sei milioni di euro.

Dionisi è stato accontentato, il binomio manageriale composto da Giovanni Rossi e Giovanni Carnevali regala allo stesso tecnico un rinforzo duttile e di grande qualità per garantirsi colpi in chiave salvezza nella zona nevralgica del campo. La trequarti, punto del rettangolo verde in cui stanno arrivando decisamente poche giocate vincenti da parte della formazione emiliana, impresa di San Siro a parte, sta deludendo ampiamente le aspettative stagionali in quest'annata che li vede lottare nei bassi fondi della graduatoria.