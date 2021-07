Empoli, Andreazzoli si presenta: “Emozione tornare qua. Sono sempre stato bene”

La parole del nuovo tecnico dei toscani nella conferenza stampa di presentazione

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore dell' Empoli . Per il tecnico romano si tratta di un ritorno gradito, e la voglia di fare bene sicuramente non manca. La promozione ha portato tanto entusiasmo nella città toscana e le aspettative stanno salendo a dismisura. Anche in ottica calciomercato i nomi si stanno facendo interessanti, con il primo obiettivo che sarebbe il ritorno di Daniele Rugani , che ai tempi di Maurizio Sarri venne lanciato e fece vedere di essere un difensore molto promettente.

Nella giornata odierna Aurelio Andreazzoli si è presentato in conferenza stampa e non ha nascosto il grande entusiasmo che lo circonda e la voglia di fare una grande stagione: "Ho una bella sensazione, mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Sono molto soddisfatto di questa soluzione. Quella serata amara (contro l’Inter, ndr) ci ha lasciato qualcosa di incompiuto. Questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Dentro di me sento la necessità di completare questo lavoro cominciato qualche tempo fa. Mi auguravo che potesse accadere ed è successo. Il presidente mi ha chiesto cosa pensassi e io ho risposto “se mi dai quattro ore prendo la bici e arrivo”. L’entusiasmo è a mille".