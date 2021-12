Coppa Italia, Verona-Empoli: 3-4: Andreazzoli supera Tudor, c’è l’Inter agli ottavi

Tante reti ed emozioni in questi sedicesimi di finale di Coppa Italia. L'Empoli di Andreazzoli ha calato il poker al "Bentegodi" ed agli ottavi affronterà l'Inter di Inzaghi

Si è disputato nel primo pomeriggio uno splendido match allo stadio "Bentegodi" tra Hellas Verona ed Empoli, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022, sfida conclusasi con un pirotecnico 3-4 in favore della formazione toscana. Entrambe le compagini stanno sorprendendo in positivo in questa prima parte di stagione di Serie A, con i gialloblù trascinati dal bomber insaziabile Giovanni Simeone, che però oggi non è sceso in campo, e con gli azzurri che hanno recentemente espugnato in campionato il "Maradona" di Napoli.