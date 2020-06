“Una vita da bomber”: il singolo di Vieri, Ventola e Adani è già un tormentone! Il videoclip…

Dal mondo del calcio alla musica.

E’ disponibile dalla giornata di oggi su tutte le piattaforme digitali il singolo “Una vita da bomber”, cantato da Christian Vieri con Nicola Ventola e Daniele Adani. L’annuncio dell’uscita della loro prima canzone insieme è stato dato qualche giorno fa dai tre su Instagram. “La mia vita è normale, è la vita di quando giocavo, adesso ormai sono un vecchietto, tutti pensano che vita da bomber è fare gol in campo e farlo anche fuori, ma non sono io, è il nome che rimane ed è una cosa simpatica. Il brano rischia di candidarsi persino al podio? Io non guardo mai a queste cose – ha dichiarato di recente Bobo ai microfoni di RTL 102.5 -, l’importante è fare le cose bene e divertenti, poi se il brano arriva lassù siamo tutti contenti. Quando Universal ci ha chiamato mi sono chiesto ‘ma cosa andiamo a fare’. Poi ho sentito il pezzo, ne abbiamo parlato, Ventola ed Adani erano d’accordo, quindi ci siamo detti… ma perché no? Facciamo qualcosa di diverso e divertente”.

Una canzone destinata a diventare una vera e propria hit estiva. Mediagol.it vi propone il videoclip del singolo, che vede protagonista anche Costanza Caracciolo, moglie di Vieri e madre delle due figlie, Stella e Isabel.