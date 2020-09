Torinese, ufficiale: l’ex Palermo Sorrentino torna in campo, giocherà come attaccante

Stefano Sorrentino cambia idea e torna a giocare.

Tre mesi fa l’ex estremo difensore del Palermo aveva firmato il contratto con la Torinese per il ruolo di direttore tecnico. Poi, la scelta di tornare in campo, ma non nelle vesti di portiere. Il classe 1979, infatti, è stato inserito nella rosa degli attaccanti. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dal club piemontese, che milita nel campionato Promozione.

“Il Football Club Torinese è lieto di comunicare l’ingaggio di Stefano Sorrentino, che è quindi da oggi un nuovo giocatore oronero. Dopo la breve ed iniziale esperienza come direttore tecnico, Stefano ha deciso infatti di voler tornare in campo e sposare la causa oronera, stavolta nelle vesti di attaccante”.

“Non vi è dubbio che Stefano sia un valore aggiunto sotto l’aspetto umano, professionale e di esperienza. Il Football Club Torinese ha acquisito un campione che si è messo subito a disposizione sia dal punto di vista progettuale che tecnico, dal momento che ha accettato di scendere in campo con i colori oroneri. Vedere un campione come lui essere il primo a scendere in campo e l’ultimo a lasciare la struttura, mi da ulteriori stimoli per continuare sulla strada intrapresa”, ha dichiarato il presidente, Sante Squillace.

“Avere un grande professionista come Stefano nella rosa della Prima squadra rappresenta un valore aggiunto per il Club. La sua presenza sarà importante sia dentro che fuori dal campo. Portiere? No, è nella rosa degli attaccanti e sono certo che ci farà divertire. Lo scorso campionato ha già esordito e fatto anche gol con la maglia dei liguri del Cervo. Sono sicuro che quest’anno farà altrettanto bene”, ha concluso il direttore sportivo, Antonio Montanaro.