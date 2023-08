Subscription Economy, al via la partnership tra Johix ed il Mantova: i dettagli

"Siamo molto felici della nascita di questa collaborazione a 360 gradi con la squadra di calcio della nostra città. Johix, infatti, non solo supporterà il Mantova nella raccolta di nuove sponsorizzazioni, grazie alla formula del canone mensile ma sarà essa stessa 'Sleeve Jersey Sponsor' per la stagione 2023-2024", ha commentato Andrea Francalancia . Mantova 1911 ringrazia Johix per la partnership instaurata: i futuri successi passano anche da una sempre più stretta collaborazione con le realtà economiche, orgoglio del territorio. "Insieme, per crescere e tornare a vincere!".

Johix nasce come prima società di Rent&Subscription Enabling con l’intento di innovare un settore fortemente tradizionale. L'idea nasce da Andrea Francalancia, con l'obiettivo di aiutare le aziende a trasformare i loro beni in servizi ed offrire pagamenti flessibili ai loro clienti con il noleggio operativo o l'abbonamento. La startup è in grado di supportare qualsiasi azienda che fornisce beni durevoli, beni di consumo o servizi proponendosi come primo abilitatore di noleggio e abbonamento. In questo modo anche i fornitori che non dispongono di un’offerta digitale, possono introdurre la formula del noleggio o dell’abbonamento nella propria proposta commerciale. La startup che nel 2020 fatturava 60 mila Euro con un solo collaboratore, nel 2021 ha raggiunto un volume d’affari di 680 mila euro, raddoppiato nel 2022 con un fatturato di Euro 1,36 milioni di Euro. Ad oggi Johix supporta oltre 150 Vendors in 11 regioni ed ha raggiunto clienti in 18 regioni, potendo contare su un team di 15 persone, tra dipendenti diretti e collaboratori commerciali.