Sky, la nuova commedia “Rosanero”: ma nel promo c’è una tigre. Il Palermo…

Se si parla di "Rosanero" l'accostamento non può far altro che richiamare i colori del Palermo FC, squadra appena promossa in Serie B, dopo il doppio successo nella Finale playoff di Serie C. Dopo la pubblicazione sul canale Instagram ufficiale di Sky della locandina della commedia "ROSANERO", che presenta in primo piano una tigre con i suddetti colori, il club di viale del Fante, ha risposto ironicamente al post della nota emittente satellitare: "Ragazzi Dai. Avevamo detto l'aquila, non la tigre. Le basi proprio!".