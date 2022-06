Serie B, il campionato cadetto sbarca su TikTok. L’annuncio ufficiale sul sito

Il campionato a cui parteciperà il nuovo Palermo , targato City Football Group annuncia ufficialmente lo sbarco su uno dei social più in rampa di lancio del momento, TikTok. Oltre al già noto profilo della lega Serie A , ad aggiungersi sarà anche il torneo di B .

"Gioventù in campo e non solo. La Lega B ha aperto un proprio account ufficiale su “TikTok”, la piattaforma social del momento che aggrega miliardi di utenti, in particolare gli adolescenti della generazione Z, proiettati sempre più verso una dimensione rapida e dinamica della propria vita interattiva.