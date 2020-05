Sergio Aguero e la polemica con Lautaro Martinez: “Ho appena parlato con lui e gli ho detto…”

Un curioso botta e risposta.

Nei giorni scorsi, nel corso di una delle sfide online condivisa su Twitch con i propri follower, Sergio Aguero è stato punzecchiato da un tifoso del Racing Avellaneda, che ha chiamato in causa l’attaccante di proprietà dell’Inter – e oggetto dei desideri del Barcellona in vista della prossima stagione – Lautaro Martinez: “Avrei preferito parlare con Lautaro, ma va bene…”, le parole del tifoso. “Deve ancora segnare 50 gol in nazionale, poi vedremo”. E’ stata la risposta dell’esperto attaccante del Manchester City. Uno scambio di battute che non è certamente passato inosservato, con il video che ha fatto rapidamente il giro del web.

Per questo motivo, sempre attraverso il suo canale Twitch, il Kun Aguero ha voluto chiarire la sua posizione: “Ho visto il video e il modo in cui è stato commentato lo ha rovinato. Perché non mettono anche quando parlo di Lautaro? Perché non mettono quando dico che se lui decide di farlo allora può raggiungere la quota dei 50 gol e superarla anche, visto che è un buon attaccante e che mi piace? Perché non mettono queste cose? Bisognerebbe chiederglielo”, sono state le sue parole. L’argentino ha poi aggiunto: “Stai cercando polemiche? Non le troverai, perché non le sto facendo. Non troverai nulla. Lautaro sa chi sono, poco fa gli stavo parlando e glielo ho detto chiaramente: ‘Lauta, non credere a queste cose, perché non è così'”, ha concluso.