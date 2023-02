Sanremo 2023, la maglia di Ciaramitaro all’Ariston: “Mai avuta questa popolarità”

Il calcio sbarca all'Ariston durante la quarta serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso dell'esibizione di Peppino Di Capri, che ha ricevuto il premio alla carriera, uno degli spettatori presenti in sala - una volta inquadrato - ha sventolato una maglia speciale. Si tratta della casacca numero 14 indossata da Maurizio Ciaramitaro durante la sua parentesi al Trapani.

Ciaramitaro ha vestito la maglia rosanero partendo dalla cantera del club di viale del Fante fino al 2010-2011 - sua ultima stagione in rosanero, senza mai riuscire a imporsi tra le file della prima squadra del capoluogo siciliano. Tra le sue più gratificanti esperienze professionali da ricordare ci sono, senza dubbio, quella in Serie A con il Parma, la parabola calcistica con la maglia del Trapani con 97 presenze e 6 reti in quattro stagioni.