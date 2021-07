Roma, Pastore escluso dal ritiro: l’ex Palermo si allena nel giardino di casa

Il messaggio dell'argentino dopo l'esclusione dalla lista dei convocati di José Mourinho

Giornata di allenamento in casa Pastore.

E' ancora tutto da scrivere il futuro dell’argentino Javier Pastore, considerato ormai un esubero in casa Roma e costretto a trovare una nuova squadra durante la sessione estiva di mercato. Il classe ’89 non è stato inserito nella lista dei convocati da José Mourinho nel raduno pre stagionale dei giallorossi, ma l'ex Palermo, continua comunque incessante i suoi allenamenti.

A testimoniarlo un breve video pubblicato dallo stesso calciatore argentino, tramite Instagram, che lo ritrae nel suo giardino alle prese con un esercizio formato da slalom iniziale per poi calciare in rete. Clip accompagnata da un'eloquente messaggio: "Il calcio è una passione che non si può spiegare e solo chi ci gioca può capire".