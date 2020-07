Real Madrid, il regalo blancos di Hazard: il belga aggiunge una Lamborghini alla sua collezione…

Eden Hazard sfoggia la sua nuova auto.

Il campione belga del Real Madrid ha acquistato una Lamborghini Aventador SVJ da 500.000 sterline da aggiungere alla sua già straordinaria collezione di automobili. L’ex Chelsea ha sborsato una cifra da capogiro per accaparrarsi il prestigioso modello prodotto dalla Lamborghini, una supercar che può raggiungere i 217 mph di velocità e andare da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Il fuoriclasse in forza alle Merengues si è presentato all’allenamento della domenica con questa auto dallo stile tutt’altro che sobrio, la sua scelta è stato però avallata dai tifosi per aver scelto il bianco che ricorda senza dubbio i colori ufficiali del club. Hazard è un appassionato collezionista di autovetture e a confermarlo vi sono le diverse auto di lusso con le quali è stato notato nel corso della sua carriera: Mercedes Benz AMG GTR, Audi R8 V10, BMW X6, Audi RS4 Avant, Range Rover, Aston Martin Vanquish e Mercedes Classe C. La stagione dell’attaccante ex Chelsea non è stata fin qui proprio fortunata, infatti ha totalizzato 20 presenze e messo a segno una sola rete in una Liga che vede comunque i blancos guidati da Zidane primi in classifica davanti al Barcellona.