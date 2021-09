Qual. Mondiali, Brasile-Argentina: match sospeso definitivamente

Il big match tra Brasile e Argentina è stato sospeso al 7' del primo tempo. Ecco il motivo

La super sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022 è stata sospesa a causa di alcuni protocolli, non rispettati dalla Nazionale Argentina, legati al contenimento della diffusione del Covid-19. Al 7' minuto del match, la Vigilanza sanitaria brasiliana ha fatto irruzione nel terreno di gioco di San Paolo per impedire ad alcuni tesserati argentini, provenienti dal Regno Unito, di continuare a disputare la partita. Nella fattispecie, si tratterebbe di Emiliano Martìnez, Lo Celso, Romero e Buendìa. Le normative brasiliane parlano chiaro e chi è stato in Inghilterra negli ultimi 14 giorni deve trascorrerne altrettanti in quarantena una volta rientrato Brasile. I quattro calciatori sono tesserati, infatti, in club disputanti il massimo campionato inglese: la Premier League.