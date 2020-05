Psg, Neymar e la nomination della modella Flayslane: la concorrente del GF brasiliano racconta l’incontro hot con l’ex Barcellona…

Neymar sempre sotto i riflettori.

Dopo lo scoppio della pandemia legata alla diffusione del Coronavirus e l’inizio del lockdown, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di lasciare Parigi per ritornare in Brasile e trascorrere il periodo di quarantena con la propria famiglia. L’attaccante del PSG alcuni giorni fa era stato sommerso dalla critiche: il giocatore infatti aveva pubblicato delle fotografie che lo ritraevano in compagnia di alcuni amici, violando dunque le misure restrittive e il distanziamento minimo necessario per limitare il rischio di contagio del virus.

Neymar ha dunque dovuto rilasciare una dichiarazione ufficiale tramite il suo ufficio stampa, con la quale affermava che “la foto mostra Neymar Jr. insieme ad altre persone in quarantena con lui, che vivono e hanno viaggiato insieme da Parigi al Brasile . L’unica eccezione è suo figlio, Davi Lucca , che è venuto a vivere con suo padre. Neymar continua a fare il suo lavoro quotidiano per prevenire gli infortuni e mantenere la condizioni fisica, con il suo allenatore Ricardo Rosa, aspettando con impazienza la fine di questo triste momento per l’umanità e il ritorno all’attività professionale“.

Superata tale bufera, ecco però che subito il profilo di Neymar è ritornato ad essere il trend topic di tutte le riviste di gossip spagnole. Questa volta a far nascere la controversia è stata la modella Flayslane, ex concorrente del Grande Fratello brasiliano, la quale ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale occasionale con il campione brasiliano nell’ottobre del 2016. Il numero 10 del PSG ha subito risposto a tale dichiarazione con una semplice e caustica battuta: “Rido per non piangere“, sostenendo dunque che quanto affermato dalla ragazza fosse una bugia.