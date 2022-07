Palermo, un quadro per la promozione in Serie B: Mirri, Baldini e… Santa Rosalia

Dopo una lunga attesa è stato finalmente definito il closing per il passaggio della società rosanero al City Football Group, holding che controlla il Manchester City e altre società sportive in giro per il mondo. Dario Mirri, che in appena tre anni è riuscito a riportare il club in Serie B dopo il fallimento avvenuto nel 2019, rimarrà al timone della società con il 20% delle quote. La restante parte - l'80% - è stata, infatti, ceduta al City Football Group.