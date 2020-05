Palermo, Rizzo Pinna e la PlayStation: “Poter scendere in campo, anche se virtualmente, ci aiuta”

Passatempo.

La PlayStation e in generale i videogame sono diventati la principale valvola di sfogo per parecchi calciatori in questo periodo in cui il calcio è fermo a causa dell’emergenza sanitario legata alla diffusione del coronavirus. Tanti anche i giocatori del Palermo che per non annoiarsi passano le giornate giocando in diversi modi: c’è chi predilige il calcio virtuale, ma anche chi si diverte con giochi sparatutto. Intervistato da Calcio Illustrato, Andrea Rizzo Pinna, numero 10 della formazione di Pergolizzi ha rivelato: “Poter scendere in campo, anche se virtualmente, ci aiuta a passare un po’ meglio questa pausa imprevista. Per chi come me è appassionato di videogiochi si tratta di un modo per mantenere in qualche modo l’attitudine alla sfida“.

Palermo, rosanero in isolamento: Rizzo Pinna lo’ Special One’ della PlayStation, Floriano e Martin…