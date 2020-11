Palermo-Potenza, sfida senza tempo! Si ferma il cronometro di Eleven Sports

È in scena allo Stadio “Renzo Barbera” la sfida tra Palermo e Potenza.

Alle ore 15.00, il fischio d’inizio. La compagine rosanero e gli uomini di Ezio Capuano si sfidano nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara è stata rinviata per ben due volte: prima il 4 ottobre, quando due tesserati rossoblù sono risultati positivi al Coronavirus, successivamente lo scorso 29 ottobre per i casi di Covid-19 che hanno pesantemente colpito e decimato l’organico rosanero.

La gara si sta giocando a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti Covid. Tuttavia, i tifosi di Palermo e Potenza possono seguire il match in streaming sulla piattaforma Eleven Sports e sulla pagina YouTube e Facebook della stesso provider internazionale, tramite Pc e Notebook oppure su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Al minuto 06.41, però, il cronometro di Eleven Sports si è fermato per diversi minuti, un problema tecnico risolto solo al minuto 13 del primo tempo.