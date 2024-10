Ex rosanero, la società regala la maglia a Nocerino: “Vi porto sempre nel cuore, forza Palermo”

Un gradito saluto per l'ambiente rosanero. Antonio Nocerino, ex centrocampista che ha militato nel Palermo tra il 2008 e il 2011, ha ricevuto la terza maglia dei rosanero in regalo dalla società di Viale Del Fante. Tramite un video sul suo profilo instagram l'ex Milan ha voluto ringraziare e salutare i suoi vecchi tifosi.